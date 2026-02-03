Minéraux critiques d'Afrique : le cadre du G20 définit les moyens d'en profiter
par Glen Nwaila, Director of the Mining Institute and the African Research Centre for Ore Systems Science; Associate Professor of Geometallurgy and Machine Learning, University of the Witwatersrand
Grant Bybee, Head of the School of Geosciences; Associate Professor, University of the Witwatersrand
Le cadre du G20 sur les minéraux critiques vise à faire passer l’Afrique de l’exportation de matières premières à la création locale de valeur et d’emplois.
- mardi 3 février 2026