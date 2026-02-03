Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Minéraux critiques d'Afrique : le cadre du G20 définit les moyens d'en profiter

par Glen Nwaila, Director of the Mining Institute and the African Research Centre for Ore Systems Science; Associate Professor of Geometallurgy and Machine Learning, University of the Witwatersrand
Grant Bybee, Head of the School of Geosciences; Associate Professor, University of the Witwatersrand
Le cadre du G20 sur les minéraux critiques vise à faire passer l’Afrique de l’exportation de matières premières à la création locale de valeur et d’emplois.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ransomware : qu'est-ce que c'est et pourquoi cela vous concerne ?
~ Quand les médicaments du quotidien nous rendent malades : mésusages et effets indésirables
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Madagascar : le cyclone Fytia frappe une île déjà ébranlée par les crises
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Les travailleurs peuvent-ils rester pertinents à l’ère de l’IA ?
~ Des autoroutes invisibles : le vaste réseau de câbles sous-marins qui alimente notre connectivité
~ Débat : Comment repenser la bioéthique au cours de ses états généraux ?
~ Les élus ruraux sont-ils vraiment apolitiques ?
~ Femme, artiste et entrepreneure : relever le défi
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter