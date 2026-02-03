Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ransomware : qu'est-ce que c'est et pourquoi cela vous concerne ?

par Thembekile Olivia Mayayise, Senior Lecturer, University of the Witwatersrand
Les rançongiciels constituent une menace croissante sur le continent. Il existe un certain nombre de mesures que les entreprises peuvent prendre pour y faire face.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
