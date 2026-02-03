Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand les médicaments du quotidien nous rendent malades : mésusages et effets indésirables

par Clément Delage, Maitre de Conférences en Pharmacologie (Faculté de Pharmacie de Paris) - Unité Inserm UMR-S 1144 "Optimisation Thérapeutique en Neuropsychopharmacologie" - Pharmacien Hospitalier (Hôpital Lariboisière, AP-HP), Université Paris Cité
Entre banalisation de l’automédication et méconnaissance des risques, les médicaments les plus utilisés – comme le paracétamol – peuvent être à l’origine d’effets indésirables parfois sévères. Explications.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Minéraux critiques d'Afrique : le cadre du G20 définit les moyens d'en profiter
~ Ransomware : qu'est-ce que c'est et pourquoi cela vous concerne ?
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Madagascar : le cyclone Fytia frappe une île déjà ébranlée par les crises
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Les travailleurs peuvent-ils rester pertinents à l’ère de l’IA ?
~ Des autoroutes invisibles : le vaste réseau de câbles sous-marins qui alimente notre connectivité
~ Débat : Comment repenser la bioéthique au cours de ses états généraux ?
~ Les élus ruraux sont-ils vraiment apolitiques ?
~ Femme, artiste et entrepreneure : relever le défi
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter