Quand les médicaments du quotidien nous rendent malades : mésusages et effets indésirables
par Clément Delage, Maitre de Conférences en Pharmacologie (Faculté de Pharmacie de Paris) - Unité Inserm UMR-S 1144 "Optimisation Thérapeutique en Neuropsychopharmacologie" - Pharmacien Hospitalier (Hôpital Lariboisière, AP-HP), Université Paris Cité
Entre banalisation de l’automédication et méconnaissance des risques, les médicaments les plus utilisés – comme le paracétamol – peuvent être à l’origine d’effets indésirables parfois sévères. Explications.
© La Conversation
- mardi 3 février 2026