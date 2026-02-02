Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Madagascar : le cyclone Fytia frappe une île déjà ébranlée par les crises

Le cyclone Fytia a laissé derrière lui un paysage de désolation. En traversant Madagascar durant le week-end, la tempête tropicale a déclenché de vastes inondations et des destructions dans le nord-ouest de l’île, frappant de plein fouet une population déjà fragilisée par de multiples crises.


