Violences conjugales : Québec solidaire augmentera le financement des maisons d’hébergement

Chicoutimi, le 31 janvier 2026 – La porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, et la candidate solidaire à l’élection partielle dans Chicoutimi, Jeanne Palardy, s’engagent à mettre en place un programme dédié pour la construction de maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales.

« Les hébergements d’urgence sauvent des vies en permettant à des femmes et à leurs enfants d’échapper à des situations potentiellement dangereuses pour elles. Mais une fois la première étape passée, on doit leur donner le temps et les ressources pour se reconstruire. C’est pourquoi un gouvernement de Québec solidaire va investir 57 millions de $ de plus, spécifiquement pour créer des nouvelles places en hébergement. Avec la crise du logement et les 4 et ½ à 1600$ à Chicoutimi, comment voulez-vous que les femmes qui ont fui la violence conjugale soient capables de se trouver un logement? », a lancé Mme Ghazal, lors du lancement de la campagne de Québec solidaire à Chicoutimi, à la Boîte à Boulot.

« Ici à Chicoutimi, il n’y a aucune maison d’hébergement de deuxième étape : la plus proche est à La Baie. Résultat : on doit refuser des femmes qui font appel aux refuges d’urgence par manque de place. En janvier 2025, on a refusé 6 femmes parce qu’on manquait de places dans le centre d’hébergement où je travaille. Cette année, on en a déjà refusé 18. C’est trois fois plus que l’année passée. Je refuse d’accepter ça. La prochaine victime de féminicide est encore en vie. Faisons tout ce qu’on peut comme société pour qu’elle le reste », a ajouté Jeanne Palardy.



Faits saillants :

Québec solidaire propose la mise en place d’un programme dédié pour la construction de maisons d’hébergement.

Ce programme s’appuierait sur un financement récurrent stable de 57 millions de dollars sur trois ans, qui serait distribué équitablement entre les différentes régions et ressources d’hébergement.

À l’heure actuelle, il n’existe aucune maison d’hébergement de deuxième étape à Chicoutimi. La MH2 la plus proche est située à La Baie, ce qui pose un problème d’accès à des ressources pourtant essentielles pour sortir les femmes de leur milieu violent.

Plus de ressources pour les femmes autochtones

Mme Palardy insiste également sur l’importance d’assurer des places en hébergement spécifiquement pour les femmes autochtones.

« Vous l’avez vu comme moi il y a quelques jours : une deuxième femme autochtone, Marie-Kate Ottawa, a été tuée par son conjoint à Manawan. Deux femmes autochtones assassinées en à peine un mois, c’est extrêmement alarmant. Chaque semaine, je croise des femmes autochtones à la maison d’hébergement où je travaille. Je ne m’explique pas qu’il y ait aussi peu de ressources adaptées pour elles alors qu’elles sont plus à risque de vivre de la violence conjugale. Parmi ces nouvelles places d’hébergement, c’est important qu’il y ait des places dédiées spécifiquement pour les femmes autochtones », conclut Jeanne Palardy.