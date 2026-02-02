Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU

Alors que le point de passage frontalier de Rafah, entre la bande de Gaza et l’Egypte, a recommencé à fonctionner ce lundi 2 février, après vingt et un mois de fermeture presque totale, les Nations Unies ont qualifié cette réouverture limitée de « progrès positif ».



