Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les travailleurs peuvent-ils rester pertinents à l’ère de l’IA ?

L’intelligence artificielle est appelée à transformer nos sociétés en profondeur, mais elle comporte aussi un risque réel de pertes d’emplois et d’aggravation des fractures sociales et économiques. Des experts de l’ONU s’efforcent d'accompagner cette transition afin que les bénéfices de la technologie l’emportent sur ses menaces.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Madagascar : le cyclone Fytia frappe une île déjà ébranlée par les crises
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Des autoroutes invisibles : le vaste réseau de câbles sous-marins qui alimente notre connectivité
~ Débat : Comment repenser la bioéthique au cours de ses états généraux ?
~ Les élus ruraux sont-ils vraiment apolitiques ?
~ Femme, artiste et entrepreneure : relever le défi
~ Quand les animaux de compagnie dévorent la biodiversité : un vide juridique dans l’Union européenne
~ Le lien direct entre efficacité de la propagande et difficulté de mettre fin à un conflit
~ Prison : quel espoir pour les seniors condamnés à perpétuité ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter