Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les élus ruraux sont-ils vraiment apolitiques ?

par Julian Mischi, Sociologue et historien, Inrae
Dans les petites villes rurales, les candidats au poste de maire affichent rarement leur couleur ou leurs sympathies politiques. Un jeu de dupes ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Madagascar : le cyclone Fytia frappe une île déjà ébranlée par les crises
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Les travailleurs peuvent-ils rester pertinents à l’ère de l’IA ?
~ Des autoroutes invisibles : le vaste réseau de câbles sous-marins qui alimente notre connectivité
~ Débat : Comment repenser la bioéthique au cours de ses états généraux ?
~ Femme, artiste et entrepreneure : relever le défi
~ Quand les animaux de compagnie dévorent la biodiversité : un vide juridique dans l’Union européenne
~ Le lien direct entre efficacité de la propagande et difficulté de mettre fin à un conflit
~ Prison : quel espoir pour les seniors condamnés à perpétuité ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter