Observatoire des droits humains

Quand les animaux de compagnie dévorent la biodiversité : un vide juridique dans l’Union européenne

par Miguel Ángel Gómez-Serrano, Assistant lecturer, Universitat de València
La législation européenne protège les espèces sauvages et les animaux de compagnie séparément. Mais face aux impacts directs des uns sur les autres, elle est actuellement démunie.La Conversation


© La Conversation -
