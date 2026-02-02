Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Prison : quel espoir pour les seniors condamnés à perpétuité ?

par Marion Vannier, Senior Lecturer in Criminology, University of Manchester
En prison, l’espoir est un élément crucial. Il façonne la façon dont les détenus vivent leur peine et influence leur manière d’interagir avec le personnel et les autres prisonniers.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Madagascar : le cyclone Fytia frappe une île déjà ébranlée par les crises
~ Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par l'ONU
~ Les travailleurs peuvent-ils rester pertinents à l’ère de l’IA ?
~ Des autoroutes invisibles : le vaste réseau de câbles sous-marins qui alimente notre connectivité
~ Débat : Comment repenser la bioéthique au cours de ses états généraux ?
~ Les élus ruraux sont-ils vraiment apolitiques ?
~ Femme, artiste et entrepreneure : relever le défi
~ Quand les animaux de compagnie dévorent la biodiversité : un vide juridique dans l’Union européenne
~ Le lien direct entre efficacité de la propagande et difficulté de mettre fin à un conflit
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter