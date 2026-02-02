« Aime-moi ! » ou comment les entreprises peuvent générer de l’engagement entre elles
par Benoit Bourguignon, Professeur de marketing, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Harold Boeck, Professor of Marketing, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Maryam Bahra, Doctorante en marketing, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Seyed Habib Hosseini Saravani, PhD student, Computational Linguistics, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Qu’est-ce qui favorise les réactions positives et l’engagement pour des publications sur les réseaux sociaux d’entreprises qui vendent à d’autres entreprises ?
- lundi 2 février 2026