Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : la réouverture limitée du poste-frontière de Rafah jugée « positive » par les humanitaires

Alors que le point de passage frontalier de Rafah, entre la bande de Gaza et l’Egypte, a recommencé à fonctionner ce lundi 2 février, après vingt et un mois de fermeture presque totale, des agences humanitaires des Nations Unies ont qualifié cette réouverture limitée de « progrès positif ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
