États-Unis : les promesses de Trump d’un âge d’or (noir) sont-elles tenables ?

par Patrice Geoffron, Professeur d'Economie, Université Paris Dauphine – PSL
Les promesses de la politique énergétique de Donald Trump sont-elles tenables ? Ou peut-il satisfaire à la fois le citoyen et le pétrolier ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
