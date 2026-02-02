Comment les organisations à but non lucratif se transforment face à la baisse des subventions publiques

par Angélique Chassy, Docteure en Sciences Economiques - EM-Normandie - Business School - Enseignante-Chercheure, EM Normandie

Khaled Saadaoui, Professeur Associé en finance, EM Normandie

Laré Amandine, Professeure Associée en économie sociale et solidaire, EM Normandie