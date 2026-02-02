Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment les organisations à but non lucratif se transforment face à la baisse des subventions publiques

par Angélique Chassy, Docteure en Sciences Economiques - EM-Normandie - Business School - Enseignante-Chercheure, EM Normandie
Khaled Saadaoui, Professeur Associé en finance, EM Normandie
Laré Amandine, Professeure Associée en économie sociale et solidaire, EM Normandie
Avec des milliers d’emplois menacés et des risques de faillites accrus, les structures à but non lucratif ou à lucrativité limitée diversifient les sources de financement.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
