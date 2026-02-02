Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mentions de divulgation : quand la clarté du vocabulaire rend la publicité plus lisible

par Juliette Passebois-Ducros, Professeure des Universités, IAE de Bordeaux, IAE Bordeaux
Christelle ROBERT, Professeure de psychologie cognitive, Université de Bordeaux
Florence Euzéby, Maitresse de conférences en sciences de gestion, IAE La Rochelle
Michael Flacandji, Maître de conférences en marketing, IAE Bordeaux
Stéphanie Mathey, Professeure de psychologie cognitive, Université de Bordeaux
Entre l’influence et la publicité, la différence est parfois ténue. Les marques ne s’y sont pas trompées. Quelle efficacité pour la loi encadrant les partenariats rémunérés ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
