Observatoire des droits humains

Hausse de la demande de karité : un succès mondial qui ne profite pas aux femmes qui le collectent les noix

par Francois Questiaux, Researcher, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen
Marieve Pouliot, Assistant Professor, Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen
En Afrique de l’Ouest, l’intensification de la concurrence autour des arbres de karité limite l’accès et les revenus des femmes collectrices les plus vulnérables.La Conversation


