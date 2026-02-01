Tolerance.ca
Camions à hydrogène vert : une voie sans issue pour décarboner le fret routier ?

par Julien Lafaille, PhD student, Energy Management, GEM
Présenté comme zéro émission et comme levier majeur de la décarbonation des poids lourds, l’hydrogène vert est en fait loin d’être une solution adaptée à ces enjeux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
