Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Qui sont les fans de Taylor Swift ?

par Arnaud Alessandrin, Sociologue, Université de Bordeaux
À travers Taylor Swift, c’est toute une sociologie des émotions, des identités et des engagements contemporains qui se donne à voir.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quelle est la véritable situation financière des universités françaises ?
~ Soudan du Sud : l’aide humanitaire menacée par l’escalade des combats dans l'Est
~ Maladies tropicales négligées : lutter contre la stigmatisation et la discrimination
~ De Kingston au monde entier : Jimmy Cliff, la légende jamaïcaine de la musique et du cinéma, s'éteint à 81 ans
~ « Psychose induite par l’IA » : un danger réel pour les personnes à risque, selon un psychiatre
~ Myanmar : un vote sous emprise militaire qui exacerbe la violence et la polarisation
~ La guerre en Ukraine, « plus grande menace » mondiale pour la sûreté nucléaire
~ Iran : l’OMS dénonce les attaques visant hôpitaux et personnels de santé sur fond de répression
~ Au Darfour, sauver un enfant relève d’un périple de plusieurs jours
~ La vie à la frontière américano-méxicaine sous l'administration Trump
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter