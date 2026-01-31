Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quelle est la véritable situation financière des universités françaises ?

par Laurent Mériade, Professeur des universités en sciences de gestion - Agrégé des facultés - IAE - CleRMa, Université Clermont Auvergne (UCA)
De nombreuses universités lancent l’alerte sur leurs difficultés financières. Pourtant, si l’on se réfère aux critères officiels fixés par un décret de soutenabilité mis en place en 2024, la situation semble beaucoup moins préoccupante. Qu’est-ce qui se cache réellement derrière ces nouveaux critères ? Dans quelle mesure nous informent-ils vraiment sur la situation financière des universités ?

En 2024, on dénombrait 60 universités…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan du Sud : l’aide humanitaire menacée par l’escalade des combats dans l'Est
~ Maladies tropicales négligées : lutter contre la stigmatisation et la discrimination
~ De Kingston au monde entier : Jimmy Cliff, la légende jamaïcaine de la musique et du cinéma, s'éteint à 81 ans
~ « Psychose induite par l’IA » : un danger réel pour les personnes à risque, selon un psychiatre
~ Myanmar : un vote sous emprise militaire qui exacerbe la violence et la polarisation
~ La guerre en Ukraine, « plus grande menace » mondiale pour la sûreté nucléaire
~ Iran : l’OMS dénonce les attaques visant hôpitaux et personnels de santé sur fond de répression
~ Au Darfour, sauver un enfant relève d’un périple de plusieurs jours
~ La vie à la frontière américano-méxicaine sous l'administration Trump
~ Sly Dunbar, l'un des deux membres du duo «Riddim Twins», précurseur de la musique jamaïcaine, tire sa révérence à l'âge de 73 ans
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter