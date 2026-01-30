Soudan du Sud : l’aide humanitaire menacée par l’escalade des combats dans l'Est

Dans l’État de Jonglei, au Soudan du Sud, la recrudescence des violences fait planer la menace d’une catastrophe humanitaire majeure. Vendredi, le Programme alimentaire mondial (PAM) a exhorté les belligérants à cesser les hostilités et à garantir un accès humanitaire sécurisé, alors que des centaines de milliers de civils risquent de se retrouver coupés de toute assistance.



