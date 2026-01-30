Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De Kingston au monde entier : Jimmy Cliff, la légende jamaïcaine de la musique et du cinéma, s'éteint à 81 ans

par Guillaume Cottin
Cliff a enregistré plus de 30 albums au total, mais sa popularité a explosé après la sortie en 1972 du film théâtral jamaïcain à petit budget « The Harder They Come », qui l'a propulsé au rang de figure culturelle incontournable.


Lire l'article complet

© Global Voices -
