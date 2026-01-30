Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La guerre en Ukraine, « plus grande menace » mondiale pour la sûreté nucléaire

Alors que la guerre se prolonge en Ukraine, la fragilité du réseau électrique continue de faire peser une menace directe sur la sûreté des installations nucléaires du pays. Vendredi, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a tiré la sonnette d’alarme face au risque accru d'accidents nucléaires.


© Nations Unies -
