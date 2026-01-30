Iran : l’OMS dénonce les attaques visant hôpitaux et personnels de santé sur fond de répression

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé de toute urgence Téhéran à faire cesser immédiatement les violences visant les hôpitaux et le personnel médical, évoquant de « multiples rapports » de violences contre les structures de soins dans le contexte de la répression des manifestations en Iran.



