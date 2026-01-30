Au Darfour, sauver un enfant relève d’un périple de plusieurs jours

Au cœur de la ville soudanaise de Tawila, des centaines de milliers d’enfants survivent dans des camps improvisés faits de bâtons et de bâches en plastique, après avoir fui des violences indicibles. Selon l’UNICEF, chaque intervention dans cette partie du Darfour exige des jours de négociations, d’autorisations sécuritaires et de déplacements périlleux sur des routes sablonneuses, au milieu de lignes de front mouvantes — un parcours difficile, mais indispensable à leur survie.



Lire l'article complet