La vie à la frontière américano-méxicaine sous l'administration Trump

par Virginie Escallier

L'administration Trump a réintroduit certaines de ses mesures les plus controversées, entraînant un regain de ciblage, de détentions et d'expulsions à l'encontre des communautés migrantes, et laissant des milliers de personnes en quête de sécurité dans des conditions de plus en plus périlleuses.



