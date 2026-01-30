Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sly Dunbar, l'un des deux membres du duo «Riddim Twins», précurseur de la musique jamaïcaine, tire sa révérence à l'âge de 73 ans

par Christine Ghafoor
« Sly était un architecte du son. Aux côtés de Robbie Shakespeare, il a posé les fondations qui ont défini l'ère du reggae et du dancehall. »


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ De Kingston au monde entier : Jimmy Cliff, la légende jamaïcaine de la musique et du cinéma, s'éteint à 81 ans
~ « Psychose induite par l’IA » : un danger réel pour les personnes à risque, selon un psychiatre
~ Myanmar : un vote sous emprise militaire qui exacerbe la violence et la polarisation
~ La guerre en Ukraine, « plus grande menace » mondiale pour la sûreté nucléaire
~ Iran : l’OMS dénonce les attaques visant hôpitaux et personnels de santé sur fond de répression
~ Au Darfour, sauver un enfant relève d’un périple de plusieurs jours
~ La vie à la frontière américano-méxicaine sous l'administration Trump
~ « Psychose induite par l’IA » : voici le point de vue d’un médecin psychiatre
~ Au Mali les femmes et les jeunes filles paient le prix fort de la dégradation de la situation sécuritaire
~ « Ce que tu veux, c’est ce que tu es » : « Gourou » ou la violence invisible de la positivité toxique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter