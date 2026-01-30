« Ce que tu veux, c’est ce que tu es » : « Gourou » ou la violence invisible de la positivité toxique
par Isabelle Barth, Secrétaire général, The Conversation France, Université de Strasbourg
Dans Gourou, le nouveau film de Yann Gozlan, Pierre Niney interprète un coach en développement personnel qui pousse les limites trop loin. Si les excès du bien-être méritent d’être critiqués, le coaching, sous certaines conditions, reste un outil qui peut être utile… à condition de ne pas lui demander ce qu’il ne peut pas faire. La croyance en une toute-puissance (de soi, du coach ou du coaching), voilà le danger !
« Ce que tu veux, c’est ce que tu es ! » Dans le film Gourou, ce mantra répété jusqu’à l’épuisement par le public à l’initiative du…
- vendredi 30 janvier 2026