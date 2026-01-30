Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

PIB du Sénégal : comment le nouveau calcul redessine les marges de manœuvre de l’État

par Souleymane Gueye, Professor of Economics and Statistics, City College of San Francisco
Le révision de la base de calcul du PIB n'est pas seulement un exercice comptale. C'est aussi réévaluer l'économie et le pouvoir d'agir de l'Etat.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
