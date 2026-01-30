Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

French (Dry) January : les consommateurs de vins sans alcool consomment de l’alcool

par Rossella Sorio, Professeure Associée, Département Marketing ICN BS, ICN Business School
Insaf Khelladi, Full Professor en Marketing, Excelia
Sylvaine Castellano, Directrice de la recherche, EM Normandie
Après le Dry January, place au French January : boire avec modération, boire autrement ou ne pas boire. Témoignages de consommateurs français de vins « nolo » (« no-low », c’est-à-dire avec ou sans alcool).La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
