Quelles sont les conséquences de la politique du président des États-Unis Donald Trump sur l’action climatique mondiale ?

par Amnesty International

En 2024, pour la première fois, la température moyenne mondiale a dépassé de 1,5° C les niveaux de l'ère préindustrielle, ce qui souligne l'urgence de porter une action climatique internationale rapide et coordonnée. Au lieu de soutenir l'élimination rapide et équitable des combustibles fossiles, le président états-unien Donald Trump s'attaque de manière irresponsable aux efforts mondiaux […]



