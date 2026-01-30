Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quelles sont les conséquences de la politique du président des États-Unis Donald Trump sur l’action climatique mondiale ?

par Amnesty International
En 2024, pour la première fois, la température moyenne mondiale a dépassé de 1,5° C les niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui souligne l’urgence de porter une action climatique internationale rapide et coordonnée. Au lieu de soutenir l’élimination rapide et équitable des combustibles fossiles, le président états-unien Donald Trump s’attaque de manière irresponsable aux efforts mondiaux […] The post Quelles sont les conséquences de la politique du président des États-Unis Donald Trump sur l’action climatique mondiale ? appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
