Au Soudan, le retour sans promesse

Par milliers, les familles rentrent. Les routes s’ouvrent, les bagages ne pèsent pas lourd. Plus de trois millions de personnes ont déjà regagné leurs lieux d’origine au Soudan, malgré la guerre civile toujours en cours, des services à l’agonie et des infrastructures vitales hors d’usage.



