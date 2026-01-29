Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'ONU se prépare à étendre sa présence en Haïti

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de renouveler pour un an le mandat de la mission politique des Nations Unies en Haïti, le BINUH, alors qu'au même moment l'Organisation prépare l'établissement d'un autre bureau pour appuyer la force internationale chargée de la répression des gangs qui sévissent dans le pays.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Soudan, le retour sans promesse
~ À l’ONU, Guterres met en garde contre un monde régi par « la loi de la force »
~ Nigéria : une violence sans frontière religieuse, une crise humanitaire ignorée
~ Soudan du Sud : le chef de l’ONU dénonce l’escalade de la violence et appelle au dialogue
~ La fresque du Bon Berger découverte à Iznik : aux origines de l’iconographie chrétienne
~ Les « dupes », ces copies légales de produit best-seller que vous avez déjà dû acheter
~ Copier, coller, plagier ? Le droit d’auteur expliqué aux étudiants (et aux autres)
~ Dans l’océan, comment les écosystèmes marins s’organisent sans chef
~ L’UE face aux impérialismes de Pékin, de Moscou et de Washington
~ « Pays développés » et « pays en développement » : des notions caduques ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter