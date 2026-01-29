L'ONU se prépare à étendre sa présence en Haïti

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de renouveler pour un an le mandat de la mission politique des Nations Unies en Haïti, le BINUH, alors qu'au même moment l'Organisation prépare l'établissement d'un autre bureau pour appuyer la force internationale chargée de la répression des gangs qui sévissent dans le pays.



