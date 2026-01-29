Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À l’ONU, Guterres met en garde contre un monde régi par « la loi de la force »

La traditionnelle conférence de presse de début d’année du Secrétaire général de l’ONU – la dernière de son mandat – était empreinte de gravité. Jeudi, devant les journalistes, António Guterres a décrit un monde entré dans une phase de « surprises constantes et de chaos », où les équilibres ne répondent plus à aucune loi prévisible.


© Nations Unies -
