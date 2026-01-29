Nigéria : une violence sans frontière religieuse, une crise humanitaire ignorée

Les enlèvements d’écoliers, les attaques contre des villages entiers, les fidèles arrachés aux bancs des églises comme aux rangs des mosquées ont, ces derniers mois, replacé le Nigéria au centre de l’attention internationale. Cette séquence de violences a pris une dimension géopolitique nouvelle lorsque les États-Unis ont ordonné, le jour de Noël, des frappes contre des positions jihadistes dans le nord du pays, présentées par Washington comme une action visant à protéger des communautés chrétiennes menacées.



