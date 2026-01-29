Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Nigéria : une violence sans frontière religieuse, une crise humanitaire ignorée

Les enlèvements d’écoliers, les attaques contre des villages entiers, les fidèles arrachés aux bancs des églises comme aux rangs des mosquées ont, ces derniers mois, replacé le Nigéria au centre de l’attention internationale. Cette séquence de violences a pris une dimension géopolitique nouvelle lorsque les États-Unis ont ordonné, le jour de Noël, des frappes contre des positions jihadistes dans le nord du pays, présentées par Washington comme une action visant à protéger des communautés chrétiennes menacées. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
