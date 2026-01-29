Soudan du Sud : le chef de l’ONU dénonce l’escalade de la violence et appelle au dialogue

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit profondément préoccupé, jeudi, par l'escalade continue de la violence au Soudan du Sud, notamment dans l'État de Jonglei, qui a causé de nombreux morts et blessés et le déplacement de 180 000 civils, selon les informations disponibles.



