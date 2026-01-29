L’UE face aux impérialismes de Pékin, de Moscou et de Washington
par Jean-Pierre Darnis, Full professor at the University of Côte d’Azur, director of the master’s programme in “France-Italy Relations”. Associate fellow at the Foundation for Strategic Research (FRS, Paris) and adjunct professor at LUISS University (Rome), Université Côte d’Azur
Face aux impérialismes chinois, russe et américain, l’UE n’est pas, contrairement à certains discours catastrophistes, vouée à disparaître si elle ne se transforme pas elle-même en puissance militaire unie.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 29 janvier 2026