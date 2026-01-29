Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’UE face aux impérialismes de Pékin, de Moscou et de Washington

par Jean-Pierre Darnis, Full professor at the University of Côte d’Azur, director of the master’s programme in “France-Italy Relations”. Associate fellow at the Foundation for Strategic Research (FRS, Paris) and adjunct professor at LUISS University (Rome), Université Côte d’Azur
Face aux impérialismes chinois, russe et américain, l’UE n’est pas, contrairement à certains discours catastrophistes, vouée à disparaître si elle ne se transforme pas elle-même en puissance militaire unie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
