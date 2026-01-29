Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

CAN 2025 de football : les réussites et les ratés de l'édition marocaine

par Chuka Onwumechili, Professor of Communications, Howard University
La 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, organisée par le Maroc, a été riche en frissons et en rebondissements avec du bon et du moins bon. Elle s'est terminée par une victoire du Sénégal, qui remporte ainsi son deuxième titre de champion d'Afrique. Si la victoire 1-0 contre le Maroc était méritée, la finale s'est terminée sur une note amère. Les supporters ont envahi le terrain et l'équipe victorieuse a quitté le terrain pendant…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À l’ONU, Guterres met en garde contre un monde régi par « la loi de la force »
~ Nigéria : une violence sans frontière religieuse, une crise humanitaire ignorée
~ Soudan du Sud : le chef de l’ONU dénonce l’escalade de la violence et appelle au dialogue
~ La fresque du Bon Berger découverte à Iznik : aux origines de l’iconographie chrétienne
~ Les « dupes », ces copies légales de produit best-seller que vous avez déjà dû acheter
~ Copier, coller, plagier ? Le droit d’auteur expliqué aux étudiants (et aux autres)
~ Dans l’océan, comment les écosystèmes marins s’organisent sans chef
~ L’UE face aux impérialismes de Pékin, de Moscou et de Washington
~ « Pays développés » et « pays en développement » : des notions caduques ?
~ Une analyse originale de la financiarisation de la santé au Sénégal (1840-1960)
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter