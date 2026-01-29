Suivre la faune grâce à l’ADN : une percée scientifique en collaboration avec une communauté autochtone

par Valérie S. Langlois, Professor/Professeure titulaire, Eau Terre Environnement Research Centre, Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Annie Claude Bélisle, Professeure sous octroi de niveau 2 en aménagement forestier en contexte autochtone, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)