Observatoire des droits humains

Suivre la faune grâce à l’ADN : une percée scientifique en collaboration avec une communauté autochtone

par Valérie S. Langlois, Professor/Professeure titulaire, Eau Terre Environnement Research Centre, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Annie Claude Bélisle, Professeure sous octroi de niveau 2 en aménagement forestier en contexte autochtone, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Des traces d’ADN dans la neige permettent de suivre la faune sans la déranger. Une recherche menée conjointement par l’INRS et la Première Nation Abitibiwinni.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
