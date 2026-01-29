Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Sous pression financière, l’OMS lutte pour maintenir ses priorités

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait face à un déficit de 660 millions de dollars suite à la réduction de ses contributions volontaires, l’agence sanitaire mondiale se retrouve dans un « contexte très difficile ». 


© Nations Unies -
