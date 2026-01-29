Le chef de l’ONU dévoile ses priorités pour 2026 lors d’une conférence de presse à midi

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, tiendra ce mardi midi, à New York, sa traditionnelle conférence de presse de début d’année. Il y présentera ses priorités pour 2026 et rappellera le rôle crucial de l’organisation dans un monde de plus en plus instable et dangereux.



Lire l'article complet