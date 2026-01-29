Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le chef de l’ONU dévoile ses priorités pour 2026 lors d’une conférence de presse à midi

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, tiendra ce mardi midi, à New York, sa traditionnelle conférence de presse de début d’année. Il y présentera ses priorités pour 2026 et rappellera le rôle crucial de l’organisation dans un monde de plus en plus instable et dangereux.  


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Survivantes de violences sexuelles en Haïti, privées d’accès aux soins
~ «Rendre la liberté académique plus solide…» Stéphanie Balme est l’invitée de notre émission « La grande conversation »
~ Une ambition monumentale… Pourquoi Donald Trump veut-il créer à Washington une copie de l’Arc de triomphe ?
~ Quand et comment décide-t-on qu’une espèce est éteinte ?
~ Sous pression financière, l’OMS lutte pour maintenir ses priorités
~ Myanmar : Cinq ans après le coup d'État, la junte poursuit ses atrocités
~ Gaza : la seconde phase du cessez-le-feu, entre promesses et réalité
~ « La guerre n’est pas une fatalité », affirme le chef des droits de l’homme à Oslo
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient
~ Les arrivées de réfugiés et migrants soudanais en Europe ont triplé en 2025
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter