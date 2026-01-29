Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Survivantes de violences sexuelles en Haïti, privées d’accès aux soins

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une femme accompagnée de ses deux filles marchait dans une rue à Port-au-Prince, en Haïti, en juillet 2024. © 2024 Nathalye Cotrino Villarreal/Human Rights Watch Les violences sexuelles commises par des groupes criminels ne sont pas nouvelles en Haïti : Human Rights Watch a documenté la manière dont, ces dernières années, des groupes criminels ont eu recours à des violences sexuelles généralisées pour terroriser les communautés et affirmer leur contrôle. Toutefois, selon un nouveau rapport de Médecins Sans Frontières (MSF), l’intensité et la brutalité…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le chef de l’ONU dévoile ses priorités pour 2026 lors d’une conférence de presse à midi
~ «Rendre la liberté académique plus solide…» Stéphanie Balme est l’invitée de notre émission « La grande conversation »
~ Une ambition monumentale… Pourquoi Donald Trump veut-il créer à Washington une copie de l’Arc de triomphe ?
~ Quand et comment décide-t-on qu’une espèce est éteinte ?
~ Sous pression financière, l’OMS lutte pour maintenir ses priorités
~ Myanmar : Cinq ans après le coup d'État, la junte poursuit ses atrocités
~ Gaza : la seconde phase du cessez-le-feu, entre promesses et réalité
~ « La guerre n’est pas une fatalité », affirme le chef des droits de l’homme à Oslo
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient
~ Les arrivées de réfugiés et migrants soudanais en Europe ont triplé en 2025
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter