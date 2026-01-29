Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La psychanalyse peut-elle nous aider à comprendre la série « Pluribus » ?

par Maxime Parola, Doctorant en Art, Université Côte d’Azur
Sous couvert de parler d’un autre monde, la science-fiction nous invite à réfléchir à notre sort. À ce titre, « Pluribus » nous confronte aux grandes questions de l’humanité.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
