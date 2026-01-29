Tolerance.ca
Cambodge. La crise humanitaire s’aggrave, alors que les victimes qui se sont échappées des complexes d’escroquerie racontent les meurtres, les viols et les tortures

par Amnesty International
Des milliers de personnes qui se sont récemment échappées ou ont été libérées de « centres d’escroquerie » au Cambodge, où elles ont subi de graves atteintes aux droits humains, notamment des viols et des actes de torture, se retrouvent aujourd’hui abandonnées et ont besoin d’urgence d’une aide humanitaire, a déclaré Amnesty International après avoir recueilli les […] The post Cambodge. La crise humanitaire s’aggrave, alors que les victimes qui se sont échappées des complexes d’escroquerie racontent les meurtres, les viols et les tortures appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
