Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une ambition monumentale… Pourquoi Donald Trump veut-il créer à Washington une copie de l’Arc de triomphe ?

par Garritt C. Van Dyk, Senior Lecturer in History, University of Waikato
À Washington, Donald Trump veut ériger un arc de triomphe à sa gloire, inspiré de celui de Paris. Un projet architectural qui en dit long sur sa vision de l’histoire, du pouvoir et de l’héritage national.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ «Rendre la liberté académique plus solide…» Stéphanie Balme est l’invitée de notre émission « La grande conversation »
~ Quand et comment décide-t-on qu’une espèce est éteinte ?
~ Myanmar : Cinq ans après le coup d'État, la junte poursuit ses atrocités
~ Gaza : la seconde phase du cessez-le-feu, entre promesses et réalité
~ « La guerre n’est pas une fatalité », affirme le chef des droits de l’homme à Oslo
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient
~ Les arrivées de réfugiés et migrants soudanais en Europe ont triplé en 2025
~ Pourquoi les jeux de société sont-ils plus populaires que jamais ?
~ Rien ne dit que les ressources naturelles du Groenland se transformeront en superprofits
~ Face aux aléas climatiques, les îles du Pacifique mobilisent les savoirs locaux
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter