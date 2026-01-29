Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand et comment décide-t-on qu’une espèce est éteinte ?

par Violaine Nicolas Colin, Maitre de conférence en systématique et phylogéographie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Il est bien plus difficile de prouver une absence que de constater une présence. Il faut donc souvent des années, et un processus minutieux, pour déclarer une espèce éteinte.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ «Rendre la liberté académique plus solide…» Stéphanie Balme est l’invitée de notre émission « La grande conversation »
~ Une ambition monumentale… Pourquoi Donald Trump veut-il créer à Washington une copie de l’Arc de triomphe ?
~ Myanmar : Cinq ans après le coup d'État, la junte poursuit ses atrocités
~ Gaza : la seconde phase du cessez-le-feu, entre promesses et réalité
~ « La guerre n’est pas une fatalité », affirme le chef des droits de l’homme à Oslo
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient
~ Les arrivées de réfugiés et migrants soudanais en Europe ont triplé en 2025
~ Pourquoi les jeux de société sont-ils plus populaires que jamais ?
~ Rien ne dit que les ressources naturelles du Groenland se transformeront en superprofits
~ Face aux aléas climatiques, les îles du Pacifique mobilisent les savoirs locaux
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter