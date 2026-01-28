Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Myanmar : Cinq ans après le coup d'État, la junte poursuit ses atrocités

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des villageois éteignaient les restes d’un incendie ayant ravagé une maison, suite à une frappe aérienne menée par l'armée du Myanmar, à Tabayin, dans la région de Sagaing située dans le nord-ouest de ce pays, le 13 novembre 2025. © 2025 Swe Lin Tun/SOPA Images/Sipa USA via AP Photo (Tokyo) – La junte militaire du Myanmar a accru sa répression et commis de nombreuses violations dans tous les domaines de la vie du pays depuis sa prise du pouvoir le 1er février 2021, ont déclaré aujourd'hui Amnesty International, Fortify Rights et Human Rights Watch. Les atrocités commises…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
