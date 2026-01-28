Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« La guerre n’est pas une fatalité », affirme le chef des droits de l’homme à Oslo

La guerre s’impose à nouveau comme un réflexe, presque comme une habitude. C’est ce constat inquiétant qu’a dressé mercredi, à Oslo, le chef des droits de l’homme de l’ONU, lors de la conférence annuelle de l’agence norvégienne de coopération pour le développement (Norad).


© Nations Unies -
