EN DIRECT - Réunion du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient

Le Conseil de sécurité fait le point, mercredi matin, sur le processus de paix au Moyen-Orient, en présence du diplomate onusien chargé du dossier, Ramiz Alakbarov. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



Lire l'article complet