Les arrivées de réfugiés et migrants soudanais en Europe ont triplé en 2025

Alors que plus de 155.000 migrants et réfugiés ont réussi à se rendre en Europe via la Méditerranée l'an dernier, l’agence de l’ONU pour les migrations (OIM) relève que les arrivées de Soudanais ont triplé entre janvier et novembre par rapport à la même période en 2024.



