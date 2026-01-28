Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi les jeux de société sont-ils plus populaires que jamais ?

par Heike Baldauf-Quilliatre, analyse interactionnelles, interaction en situation de jeux, interaction avec des robots sociaux, interaction à travers des dispositifs technologiques, Université Lumière Lyon 2
Isabel Colon de Carvajal, Maitre de conférences HDR, Analyste conversationnelle, linguiste interactionnelle, ENS de Lyon
En jouant, on se confronte à différentes visions du monde et on se construit en tant qu’individu et comme groupe, à travers des règles et des normes morales.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur le processus de paix au Moyen-Orient
~ Les arrivées de réfugiés et migrants soudanais en Europe ont triplé en 2025
~ Rien ne dit que les ressources naturelles du Groenland se transformeront en superprofits
~ Face aux aléas climatiques, les îles du Pacifique mobilisent les savoirs locaux
~ L’enlèvement de Maduro, illustration du fonctionnement du nouvel ordre mondial
~ La démocratie est-elle seulement une question de vérité ?
~ Mesure des impacts environnementaux: les entreprises polluent souvent plus qu'elles ne le disent
~ Chiffrer l’immigration ou écouter les personnes ? Le pouvoir des récits de vie
~ RDC : forcée de choisir ses priorités, l’ONU lance un appel de fonds de 1,4 milliard de dollars
~ Jusqu’au XIXᵉ siècle, les sociétés islamiques ont célébré l’amour homoérotique dans leur littérature. Que s’est-il passé ensuite ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter